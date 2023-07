Arrivano le immagini del primo allenamento dell’Inter in Giappone, con un video postato su Twitter

Primo allenamento giapponese per l‘Inter di Simone Inzaghi, impegnata in una tournèe per tutto il Paese.

Ecco il video postato dalla società sulla prima sessione nipponica.

A Osaka i ragazzi sono scesi in campo per il primo allenamento #ForzaInter #InterJapanTour2023 — Inter (@Inter) July 24, 2023

L’articolo VIDEO – Inter, primo allenamento in Giappone per i nerazzuri proviene da Inter News 24.

