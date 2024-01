I nerazzurri hanno vinto una partita folle dopo il pareggio di Marassi: la squadra di Inzaghi non sembra essere nel suo momento migliore.

L’Inter è tornata alla vittoria grazie al 2-1 rifilato all’Hellas Verona tra polemiche e rigori sbagliati; di sicuro se ne riparlerà ancora per molto.

In attesa di tempi migliori

Nelle ultime gare non si è vista l’Inter migliore: notevoli i passi indietro sotto molti aspetti. Quando una squadra evidenzia limiti del genere i 3 punti vanno accolti ancora con più gioia e soprattutto senza fare gli schizzinosi. Tuttavia va sottolineato che alcuni elementi sono apparsi non in splendida forma e ciò ha portato ad uno sviluppo della manovra più lento. Calhanoglu non è sempre pulitissimo e questo impatta su tutto il resto della squadra, Carlos Augusto sta bene fisicamente ma ha meno tecnica del rientrante Dimarco; Dumfries ancora non è al massimo dopo l’infortunio muscolare.

Lautaro Martinez

L’arma a doppio taglio

Tuttavia, i 3 punti non sono l’unica buona notizia di giornata: Lautaro Martinez torna, segna e gioca per la squadra. La sua prestazione è estremamente positiva considerato che, come alcuni dei succitati, rientrava da un infortunio. La Gazzetta dello Sport sottolinea che ciò può essere inteso in una duplice maniera: Lautaro è indubbiamente la migliore arma a disposizione dei nerazzurri, tuttavia il dipendere troppo da essa può avere effetti negativi. L’argentino è l’unico interista oltre ad Icardi ad aver segnato più di 15 goal nel girone d’andata da quando la Serie A comprende 20 squadre.

L’articolo L’Inter si scopre sempre più Lautaro-dipendente proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG