I nerazzurri demoliscono gli uomini di Palladino e zittiscono almeno per qualche giorno le critiche fuoriuscite con forza la settimana scorsa.

L’Inter dopo 3 gare non del tutto convincenti, specie l’ultima con l’Hellas Verona, torna a fare la voce grossa, anzi grossissima.

Partenza sprint

I nerazzurri battono 5-1 il Monza ma è l’approccio alla gara a lasciare quasi senza parole: dopo un quarto d’ora la squadra di Inzaghi era già sullo 0-2, non male se si considera che l’anno scorso la squadra di Palladino non aveva mai perso contro l’Inter. Il Monza resta sbigottito ma non inerme: i biancorossi reagiscono tardivamente e nel secondo tempo subiscono altri goal in contropiede. I nerazzurri insomma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non commettono l’errore di cullarsi sul minimo vantaggio, cosa successa contro Bologna in Coppa Italia ed Hellas Verona in campionato.

Lautaro Martinez

In 3 al top

Se si guarda la classifica cannonieri si nota che Lautaro Martinez ha doppiato il secondo cannoniere con i suoi 18 goal in altrettante gare; il secondo, per inciso, è Hakan Calhanoglu, seppur in coabitazione con Berardi e Giroud. Al terzo posto c’è Marcus Thuram insieme a Soulé, Gudmundsson e Lukaku; insomma c’è tanta Inter anche qui. La rosea evidenzia che il Toro è a 3 goal dal suo record stagionale, il turco invece ieri lo ha già raggiunto e quindi da adesso in poi può solo migliorare. Inzaghi cerca di gestirli al meglio possibile sperando che non ci siano problemi per loro; però bisogna considerare che l’ex Milan sarà squalificato alla prossima di campionato contro la Fiorentina.

