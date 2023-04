L’Inter torna tra le prime quattro d’Europa dopo 13 anni. Adesso c’è l’Euroderby con il Milan in Champions League

Dopo 13 anni, l’Inter è di nuovo in semifinale di Champions dove sfiderà il Milan. Sarà un euroderby avvincente nel quale i nerazzurri proveranno a vendicare i due persi nel 2002-03 e nel 2004-05. Dopo il 2-0 in Portogallo, gli uomini di Inzaghi pareggiano 3-3 contro il Benfica e, pur non facendo una scampagnata, meritano ampiamente il passaggio del turno.

Di certo la prestazione offerta, per concretezza offensiva, attenzione e determinazione, è assai diversa rispetto alle ultime in campionato. L’Inter, insomma, continua ad avere due volti, ma in Europa funziona perché Brozovic per una notte torna quello dei giorni d’oro e Lautaro, oltre a interrompere un digiuno che durava dal 5 marzo, migliora un po’ le sue statistiche nella coppa più prestigiosa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo L’Inter torna tra le prime quattro d’Europa dopo 13 anni. Adesso c’è l’Euroderby proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG