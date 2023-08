I nerazzurri inseguono un sesto difensore da regalare a Simone Inzaghi e vogliono un profilo di livello.

L’Inter sta trattando con il Bayern Monaco l’acquisto di Benjamin Pavard ma c’è una distanza di 5 milioni di euro tra domanda e offerta. I nerazzurri offrono 30 milioni bonus compresi mentre i bavaresi ne chiedono 5 in più.

Giuseppe Marotta Lorenzo Casini Andrea Butti

Marotta e Ausilio fanno affidamento sulla volontà di venire in Italia del francese e sul fatto che non voglia rinnovare il contratto in scadenza nel 2024: questa è l’ultima occasione che i tedeschi hanno di non perderlo a parametro zero. Mancano 10 giorni alla fine della sessione estiva e si attendono perciò aggiornamenti già nei prossimi giorni; Tuttosport evidenzia che l’Inter ha ovviamente un piano B. Si tratta di Perr Schuurs del Torino che però potrebbe avere una valutazione ancora più alta dell’ex campione del mondo.

L’articolo L’Inter tratta Pavard ma Schuurs è il piano B proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG