Il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport 24 ha parlato della Juve come una delle squadre in lizza per lo scudetto. Tra le altre favorite anche l’Inter e il Napoli.

LE PAROLE – «Chissà se la Juve avrà tre giocatori che non avuto, cioè Chiesa, Pogba e in parte Vlahovic… Griglia scudetto? Napoli, Inter e Juve. Il Milan per blasone è in seconda fila, mentre è difficile mettere la Lazio. Sulla Roma sospendo il giudizio».

