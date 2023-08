Trattativa che continua ad avanzare spedita per il passaggio di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco all’Inter: le ultime

Benjamin Pavard potrebbe diventare in breve tempo un nuovo giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno scelto lui come primo obiettivo per completare la propria difesa, e non lo ha nascosto nemmeno l’AD Beppe Marotta.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, aumenta la fiducia tra i dirigenti nerazzurri sulla buona riuscita dell’affare. Ottimismo che cresce per un trattativa che difficilmente verrà chiusa entro oggi: più probabile nelle prossime 24-48 ore.

L’articolo Pavard Inter, aumenta la fiducia tra i nerazzurri: la situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG