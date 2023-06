Non basta il gol di Tommaso Guercio: l’Inter U18 di Zanchetta si deve arrendere in Finale di campionato contro la Spal

Nulla da fare per l’Inter Under 18 di Andrea Zanchetta che per la Finale di campionato contro la Spal, già campione in carica, per 3 ad 1. La rete della bandiera è stata realizzata da Tommaso Guercio. In gol per gli spallini: Carbone e doppietta di Longoni.

Su inter.it il riassunto del match: «Si ferma in finale l’Inter di Andrea Zanchetta, superata dalla Spal nell’ultimo atto del campionato Under 18, che ha visto riconfermarsi i campioni in carica di categoria grazie ad un successo per 3-1. Allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto i Nerazzurri approcciano benissimo il match: il primo squillo è di Owusu che dal limite dell’area conclude a lato di un soffio. È la Spal però ad andare in vantaggio al 20’, grazie all’iniziativa di Carbone che rientra sul destro e trova il gol con un tiro deviato sul secondo palo. Capitan Bovo prova a dare subito la scossa ma il suo mancino dalla distanza finisce a pochi centimetri dalla porta difesa da Martelli.

Nel finale di primo tempo la partita si accende: prima gli emiliani raddoppiano con una conclusione di potenza di Longoni, poi i Nerazzurri accorciano le distanze con una grande torsione aerea di Guercio che devia in rete un calcio d’angolo di Berenbruch. Dopo 5’ dall’inizio della ripresa la Spal però trova il tris con Longoni che firma la doppietta personale. L’Inter inizia a spingere sull’acceleratore e costringe il portiere della Spal a due miracoli su altrettanti colpi di testa: prima su Di Maggio e poi su Owusu.

Non basta la spinta continua dei nerazzurri, la finale si chiude sul 3-1 in favore della Spal che vince il campionato Under18».

