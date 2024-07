I nerazzurri stanno investendo nei giovani molto più che in passato: la nuova proprietà ha un occhio di riguardo per i giocatori con potenzialità.

L’Inter sta mettendo a punto una squadra giovane e promettente, con particolare attenzione ai giovani di talento sotto i vent’anni. I nerazzurri seguono Giovanni Leoni della Sampdoria, oltre ad aver già comprato Luka Topalovic e Alex Perez: il processo di ricambio generazionale è stato avviato. La Gazzetta dello Sport fa il punto su questi 3 profili.

Il difensore

Giovanni Leoni, un robusto difensore della Sampdoria, nato nel 2006 e alto più di 1 metro e 90, è diventato un obiettivo primario per l’Inter. Risplendere in Serie B a soli 17 anni non è impresa da poco, e Leoni l’ha fatto con la Sampdoria. I suoi numeri recitano 766 minuti giocati e 1 goal importante realizzato contro il Palermo. Allenato da Andrea Pirlo, ha dimostrato di poter ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo che quello più dinamico in una difesa a tre. Anche se le trattative sono ancora a livelli informali, l’Inter osserva con interesse, riconoscendo in lui un talento su cui vale la pena puntare.

Dario Baccin

Il trequartista

Paragonato a Kevin De Bruyne per le sue doti tecniche e di passaggio, Topalovic proviene dal Domzale, dove, ancora giovane, ha già mostrato le sue qualità. L’Inter lo ha già mandato in campo nella gara di ieri anche se, come ha ammesso il direttore tecnico della squadra slovena Matej Orazem, deve crescere molto fisicamente. Il dirigente ha rivelato che su di lui c’era anche l’Atalanta.

Lo spagnolo

Alex Perez, alto 1 metro e 93, si aggiunge alla lista delle giovani promesse nerazzurre. Il centrale difensivo, prelevato dal Betis Siviglia, ha suscitato l’interesse di Inzaghi e verrà osservato attentamente durante il ritiro. Paragonato a Gerard Piqué, Perez dovrebbe giocare in questa stagione in Primavera.

