L’ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha detto la sua sul campionato di Serie A che inizierà tra un mese.

Nel cuore della sessione estiva di calciomercato, i tifosi di calcio e gli addetti ai lavori si interrogano sui miglioramenti delle principali squadre della Serie A. Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi opinionista, a Tuttosport offre una sua prospettiva su come si sta delineando la lotta Scudetto.

La rivoluzione della Juventus

Secondo Giaccherini, gli acquisti effettuati dalla Juventus nel corso dell’estate non lasciano dubbi sulle ambizioni del club: l’arrivo di due centrocampisti di qualità (Khephren Thuram e Douglas Luiz) confermerebbe la volontà della società di ritornare a essere protagonista sullo scenario nazionale. La menzione di un possibile interesse per Koopmeiners riflette la tendenza dei bianconeri a consolidare il centrocampo con elementi di spessore.

Khephren Thuram

Il fattore Conte

Il cammino del Napoli nella scorsa stagione, descritto da Giaccherini come “disastroso“, ha richiesto un cambio di rotta significativo. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra introduce una ventata di ottimismo e una nuova filosofia. Tuttavia, l’ex nazionale rimarca come il percorso di ricostruzione, partito da una “squadra quasi a pezzi“, imponga al club campano una sfida notevole. Sebbene Conte possa beneficiare di un calendario meno fitto, senza impegni infrasettimanali, raggiungere e superare il livello dell’Inter non sarà un’impresa immediata.

L’avviso

Infine, la conversazione si sposta sulla squadra campione in carica: l’Inter. A dispetto delle ambizioni e delle mosse delle due succitate, Giaccherini identifica nei nerazzurri la squadra da battere. Il club non solo ha mantenuto le proprie stelle, ma si è ulteriormente rafforzato con l’acquisto del portiere del Genoa e di due grandi giocatori, Zielinski e Taremi. L’unico problema per l’Inter, chiosa l’ex centrocampista, può essere lei stessa.

