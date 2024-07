L’ex difensore Daniele Daino si sbilancia per quel che riguarda la vittoria finale del prestigioso riconoscimento.

Nel panorama calcistico attuale, la lotta per il prestigioso Pallone d’Oro suscita sempre grande interesse. Tra discussioni accese e opinioni variegate, emergono nomi di calciatori che, grazie alle prestazioni straordinarie fornite durante la stagione, vengono candidati alla conquista di tale riconoscimento. Daniele Daino a Sportitalia ha dato un nuovo spunto di riflessione sul possibile vincitore della tanto ambita sfera dorata.

Il favorito

Il dirigente e allenatore con ferma convinzione, ha espresso il suo sostegno a favore di Lautaro Martinez per la vittoria del Pallone d’Oro. Secondo l’ex calciatore, l’attaccante dell’Argentina non ha rivali in questa stagione per quanto riguarda le prestazioni messe sul campo in tutte le competizioni disputate.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

La concorrenza

Sebbene possa sembrare una corsa a un solo partecipante, Daino non esclude dalla considerazione altri giocatori, pur mantenendo una forte preferenza per Martinez. Tra gli altri candidati menzionati emergerebbe la figura di Rodri, che secondo Daino merita comunque un posto di rilievo tra i contendenti. Il centrocampista del Manchester City ha vinto, come Lautaro, il campionato con la propria squadra di club ed un torneo internazionale con la nazionale del suo paese.

La sua stagione

Il capitano dell’Inter è stato eletto miglior giocatore della Serie A, torneo di cui è stato capocannoniere con 24 goal in 33 partite; l’unico cruccio, suo e dei nerazzurri in generale, è il cammino in Champions League, rivelatosi troppo breve per via dell’uscita agli ottavi di finale.

