Il centrocampista polacco oggi farà la prima conoscenza del mondo nerazzurro: Inzaghi spera che riesca a rendere come Luis Alberto alla Lazio.

Piotr Zielinski inizia oggi a conoscere Simone Inzaghi ed i suoi nuovi compagni all’Inter dopo aver lasciato il Napoli a parametro zero; la Gazzetta dello Sport prova ad immaginare come verrà impiegato nel 3-5-2.

In competizione con l’intoccabile

Il polacco entrerà di fatto in competizione con Henrikh Mkhitaryan, il giocatore di movimento che più è stato utilizzato da Simone Inzaghi nella scorsa stagione. L’armeno ha saltato solo 3 partite l’anno scorso ma c’è da ricordare che, nonostante vada per i 36, non ha nessuna intenzione di cedere il posto: Zielinski è chiamato a dare il meglio di sé se vuole trovare grande minutaggio. L’ex Empoli ed Udinese dovrà sconfiggere la fama di talento discontinuo che lo accompagna da sempre nel corso della sua carriera.

Db Milano 18/02/2023 – campionato di calcio serie A / Inter-Udinese / foto Daniele esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

L’idea di Inzaghi

L’abilità di Simone Inzaghi nel gestire giocatori dall’elevato bagaglio tecnico e dalla forte presenza fisica suggerisce che l’ex Napoli sarà utilizzato in maniera simile a come è avvenuto per l’armeno appunto e per Luis Alberto. La sfida dell’allenatore sarà quella di sfruttare al meglio le sue qualità, facendolo diventare un vero e proprio “regista” del gioco offensivo, capace di creare e finalizzare azioni di rilievo per la squadra.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG