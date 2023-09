I nerazzurri si confermano a punteggio pieno, Inzaghi raggiunge Mourinho, Herrera e Conte con 5 vittorie consecutive ad inizio campionato.

L’Inter parte fortissimo con le conclusioni prima di Calhanoglu e poi di Frattesi che terminano alte di poco. Al 5’ l’arbitro Marcenaro fischia un fallo ai nerazzurri non comprendendo che la squadra di Inzaghi era partita in contropiede e che di fatto Lautaro era lanciato a campo aperto verso la porta di Berisha. Poco dopo Ismajli salva sulla linea un bel colpo di testa di Darmian; ci prova anche Dimarco col sinistro ma Berisha respinge in tuffo. Passata la sfuriata iniziale i padroni di casa riescono a controllare gli avversari e le occasioni da goal scarseggiano. Dopo la mezz’ora Dimarco tenta il goal olimpico ma Berisha non si fa sorprendere; al 35’ Thuram segna in seguito ad un corner ma partendo da posizione di offside prontamente segnalata. A fine primo tempo Calhanoglu verticalizza benissimo per Frattesi che non riesce a scavalcare il portiere avversario con uno scavetto; si va a riposo sullo 0-0.

Nicolo Barella

Ad inizio ripresa Berisha si ripete ancora sul mancino di Dimarco; sul corner successivo, al 51’ l’esterno vince il duello portando in vantaggio i suoi con un grandissimo sinistro a volo. 4 minuti dopo Thuram sfiora il raddoppio, il suo destro viene deviato in corner dal neo-entrato Walukiewicz. L’Empoli prova a reagire con la punizione di Ranocchia che viene respinta con un tuffo plastico da Sommer. L’Inter prova a gestire il vantaggio non disdegnando di attaccare in contropiede: Marcus Thuram prova a replicare lo splendido goal del derby ma questa volta la palla esce di pochissimo. L’Inter è costretta a giocare il recupero in inferiorità per l’infortunio muscolare di Arnautovic; i nerazzurri soffrono negli ultimi minuti ma riescono a portare a casa i 3 punti. Inter batte Empoli 1-0.

