Karl Heinz Schnellinger, ex difensore rossonero, ha parlato della morte di Giovanni Lodetti. Ecco le sue parole.

Karl Heinz Schnellinger ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’ex compagno al Milan Giovanni Lodetti.

PAROLE – «I ricordi sono tutti belli, anche se allora non ci rendevamo conto dell’importanza di quei risultati. Abbiamo incominciato a vincere la coppa Italia nel 1967 con Silvestri in panchina, poi è arrivato Rocco e con lui è stato un crescendo di successi: prima lo scudetto e la Coppa delle Coppe nello stesso anno, la stagione successiva il trionfo in coppa dei Campioni con il 4-1 contro l’Ajax di Cruijff e cinque mesi dopo la battaglia a Buenos Aires nella coppa intercontinentale vinta contro l’Estudiantes, anche se quella fu tutto tranne una partita di calcio. Lui non avrebbe mai lasciato il suo Milan e soffrì moltissimo, in pochi giorni gli crollò il mondo addosso. Era in Messico per partecipare al Mondiale, ma tornò a casa per far posto a Boninsegna e Prati. Subito dopo fu ceduto alla Samp e anche se a Genova si trovò benissimo, con il suo amico Suarez, non dimenticò mai quella doppia delusione».

