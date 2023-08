I nerazzurri stanno preparando l’offensiva per l’ex centravanti del Sassuolo cercato anche nella passata stagione.

Stando alle ultime notizie “l’erede” di Lukaku all’Inter dovrebbe essere Gianluca Scamacca del West Ham; i londinesi la scorsa estate hanno pagato 37 milioni per strapparlo al Sassuolo ma la sua prima stagione in Premier League non è stata per nulla esaltante.

Gianluca Scamacca

Il club inglese non vuole fare minusvalenze e quindi chiede 30 milioni, cifra che è ritenuta eccessiva per i nerazzurri che per ora hanno offerto 22 milioni più 3 di bonus. La proposta è stata rifiutata ma è bastata per superare la concorrenza della Roma che può offrire solo un prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport entro il fine settimana ci sarà un altro incontro tra i due club ed i nerazzurri potrebbero alzare la propria offerta; si lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’articolo L’Inter vira su Scamacca ma la prima offerta non basta proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG