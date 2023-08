Inter, terminata la tournée in Giappone: nerazzurri in viaggio per l’Italia, pronti per un viaggio di 12 ore

Finisce con la vittoria contro il Psg, la tournèe giapponese dell‘Inter, dopo quasi 10 giorni immersi nella cultura nipponica.

Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri sono già partiti da quasi un’ora per l’Italia, in un volo che in 12 ore porterà la squadra a Milano.

L’articolo Inter, terminata la tournée in Giappone: nerazzurri in viaggio per l’Italia proviene da Inter News 24.

