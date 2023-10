La società e l’attaccante nerazzurro hanno la volontà comune di continuare insieme e questo è un ottimo punto di partenza.

Lautaro Martinez ha un contratto con l’Inter valido fino al 2026, scadenza non così vicina ma neanche troppo lontana; per un giocatore importante come lui non bisogna lasciare nulla al caso ed i nerazzurri infatti si stanno muovendo.

La scalata

L’argentino fu prelevato nel 2018 dal Racing de Avellaneda, club in cui lavorava Diego Milito, per circa 25 milioni di euro. Un investimento che ha decisamente ripagato: il primo anno fu la riserva di Mauro Icardi ma una volta ceduto l’ex capitano il Toro ha spiccato il volo. Anche il club è cresciuto esponenzialmente in questo lasso di tempo: ora Lautaro è il capitano e l’uomo immagine. Una figura che avverte fortissimo il senso di appartenenza tanto da rifiutare offerte arabe che gli avrebbero permesso di guadagnare molti soldi in più.

La trattativa

È per tutti questi motivi che l’Inter è pronta a sforare il tetto ingaggi per lui. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle negoziazioni per il suo rinnovo sostenendo che già nella pausa delle nazionali di novembre potrebbe esserci il primo incontro con l’agente Camano. La società intende prolungare fino al 2028 e l’ipotesi potrebbe essere un ingaggio di 7 milioni a stagione; il numero 10 attualmente ne guadagna 6 ed è il più pagato della rosa insieme a Calhanoglu e Thuram.

