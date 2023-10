Serhou Guirassy sta seminando il panico in questo inizio di campionato in Bundesliga: l’Inter osserva e lo mette nella lista dei desideri

Il nuovo nome finito nel taccuino del calciomercato Inter è Serhou Guirassy. L’attaccante dello Stoccarda sta seminando il panico in Bundesliga, macinando record su record a furia di gol. Ha realizzato 13 gol nelle prime 7 partite in Bundesliga: mai nessuno aveva fatto come lui, neanche Lewandowski.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai nerazzurri, che puntano il suo nome per il proprio attacco. La richiesta dello Stoccarda per i club interessati al calciatore sembra poter partire dai 35 milioni di euro. A riferirlo è Calciomercato.com.

L’articolo L’Inter vuole Guirassy, l’attaccante dei record: i dettagli proviene da Inter News 24.

