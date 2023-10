I nerazzurri sono sempre più… “azzurri”, in netta controtendenza rispetto al passato anche recente in cui non c’erano giocatori italiani.

Da quando è arrivato Beppe Marotta l’Inter ha cambiato vistosamente modo di fare mercato: c’è una particolare attenzione ai giocatori nostrani.

Prossimi obiettivi

Nel fare il punto sul mercato in entrata Tuttosport evidenzia il legame del club con la nazionale azzurra: contro Malta erano titolari Darmian, Dimarco, Bastoni e Barella mentre è subentrato attorno all’ora di gioco anche Frattesi che ha segnato anche l’ultima rete. La tendenza sembra destinata a continuare anche nelle prossime sessioni di mercato: piace molto Andrea Colpani che sarà monitorato fino a fine campionato. Oltre a lui, amico stretto di Bastoni tra l’altro, si seguono anche Baldanzi e Fazzini dell’Empoli, Scalvini dell’Atalanta ma soprattutto Carnesecchi sempre della Dea.

Giorgio Scalvini

Porte girevoli?

Sommer resterà sicuramente anche l’anno prossimo ma lo svizzero non è più giovanissimo ed i suoi 35 anni possono far riflettere. I nerazzurri prima di virare su di lui infatti cercarono Vicario, possibile che anche nella prossima estate si cerchi un profilo più futuribile dell’ex Bayern; in tutto ciò Carnesecchi non è considerato titolare fisso da Gasperini. L’Inter potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con la dirigenza dell’Atalanta; andrà capito anche il futuro di Audero che sembra destinato più all’addio che al riscatto. Detto ciò Marotta e Ausilio continueranno ovviamente a monitorare il mercato estero con un occhio particolare ai parametri zero.

