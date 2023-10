Marko Arnautovic vuole tornare prima del previsto a disposizione dell’Inter e di Simone Inzaghi: c’è una data possibile

Come rende noto Sky Sport, ci sono ottime notizie per quanto riguarda il recupero di Marko Arnautovic tra le fila dell’Inter.

L’austriaco sta recuperando dall’infortunio in tempi record, e ha cerchiato in rosso sul calendario una data possibile per il suo rientro: la sfida di Champions League col Salisburgo.

Nelle prossime settimane si capirà se riuscirà a rispettare il nuovo obiettivo fissato con lo staff medico, il Salisburgo appunto l’8 novembre.

