Javier Zanetti e alcuni esponenti dell’Inter hanno preso parte ad un’iniziativa al Refettorio Ambrosiano volta al sociale: i dettagli

Come riporta Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, su Instagram, i nerazzurri sono scesi in campo contro la fame nel mondo in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

L’INIZIATIVA- L’Inter scende in campo con La Molisana per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Atleti e atlete del Settore Giovanile e dipendenti nerazzurri hanno partecipato ad un servizio presso il Refettorio Ambrosiano per promuovere una maggiore consapevolezza sulla fame nel mondo.

In occasione della *Giornata Mondiale dell’Alimentazione*, l’Inter, in continuità con l’impegno dimostrato negli scorsi anni, si mette in gioco con un’iniziativa speciale per porre l’attenzione sullo spreco di risorse nel settore alimentare e per sostenere tutti coloro che soffrono la fame.

Una delegazione in rappresentanza del Club nerazzurro, guidata dal Vice President *Javier Zanetti* e formata da atleti e atlete del Settore giovanile, insieme ad alcuni dipendenti, si è recata al Refettorio Ambrosiano di Milano partecipando attivamente, per l’occasione, al servizio dei pasti presso la mensa.

L’iniziativa si è inoltre arricchita del contribuito de La Molisana, Official Pasta dell’Inter, che ha donato 1500 kg di prodotto al Refettorio, gestito dalla Caritas Ambrosiana.

