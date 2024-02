I dirigenti nerazzurri hanno messo a segno due colpi per la prossima stagione quasi a tempo di record: l’obiettivo è chiaro.

La stagione è ben lontana dalla sua conclusione e per altro l’Inter è in corsa su due obiettivi molto ambiziosi; Marotta e Ausilio però si occupano di mercato per tutto l’anno come dimostrano i due colpi a parametro zero prenotati per giugno.

Tutto fatto

Ieri pomeriggio si erano diffuse le notizie delle visite mediche di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi, segno che l’accordo con entrambi è già stato raggiunto, dubbi non ce ne sono più anche se naturalmente l’ufficialità può arrivare solo a fine stagione. Il polacco le visite le ha effettivamente sostenute in segreto mentre quelle dell’iraniano erano in programma stamattina ma sono state rinviate. Il Porto ha perso l’ultima gara giocata ed è stato revocato il giorno di riposo: impossibile quindi di per il giocatore essere a Milano.

Mehdi Taremi

Idee chiare

In tempi in cui le campagne acquisti devono essere chiuse a costo zero o proprio in attivo i colpi a parametro zero sono autentiche manne dal cielo, questo Ausilio e Marotta lo sanno benissimo. La Gazzetta dello Sport sostiene che i due colpi servono per dare a Simone Inzaghi ancora più alternative in vista di una stagione, la prossima, che si preannuncia come non mai piena di impegni. La Champions League prevederà una formula allargata e qui di le canoniche gare del girone non saranno sei ma di più, ci sarà inoltre il Mondiale per Club: si potrebbe arrivare addirittura a dover sputare 70 partite in stagione.

L’articolo L’Inter vuole una rosa ancora più profonda: arrivo di Taremi solo rinviato, tutto fatto anche per Zielinski proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG