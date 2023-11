Sia l’Inter maschile che le Inter Women sembrano legati da un filo invisibile ma solido che conduce alla rete: il focus su due attaccanti

Immaginate di essere davanti a un bivio. A destra, la strada più battuta e affollata conduce all‘Inter maschile, club leggendario la cui storia non ha certo bisogno di presentazioni. A sinistra, invece, c’è una strada meno frequentata che porta a una realtà giovane e promettente: le Inter Women.

Due campionati diversi, la Serie A maschile e quella femminile, sia per il numero di squadre partecipanti (20 contro 10) che per strutturazione, ma la passione per l’eccellenza dei nerazzurri e delle nerazzurre è la stessa, così come lo spiccato fiuto del gol che nella stagione 2023/24 ha fatto un balzo in avanti.

Le prime 5 giornate di entrambi, infatti, hanno visto le compagini nerazzurre confermarsi una realtà capace d’inanellare una vittoria dopo l’altra, scalando la classifica.

Gran parte del merito va attribuito ai nuovi talenti offensivi che si sono aggiunti al roster delle due squadre, e che curiosamente hanno entrambi il nome che inizia con la lettera M: Marcus Thuram e Michela Cambiaghi.

Marcus Thuram, rapace d’area

La prima firma sul tabellino di Marcus in Serie A è impressa nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri: era la 3° giornata, e dall’altro lato del campo la Fiorentina si batteva con le unghie e con i denti per portare a casa la partita. Allo scoccare del minuto 23, una pennellata perfetta in area di Federico Dimarco incontra la testa dell’attaccante francese, e trascorrono pochi secondi prima che la rete alle spalle di un incolpevole Christensen si gonfi. San Siro si trasforma in un boato assordante, la consacrazione è avvenuta: Marcus è uno di noi, Marcus Thuram è diventato ora a tutti gli effetti un centravanti dell’Inter.

Un’ulteriore conferma arriva durante il derby coi cugini rossoneri del Milan, il 16 settembre, nella 4° giornata di campionato. Una partita sentita più delle altre da parte dell’intero tifo, e a buon diritto. L’Inter va in vantaggio dopo appena 5’ grazie ad uno scatenato Mkhitaryan, che consegna il pallino del gioco nei piedi dei nerazzurri, ma lo show è appena cominciato. Il cronometro segna il minuto 38, quando il nostro Marcus arpiona un pallone non proprio precisissimo di Denzel Dumfries, lo addomestica e lascia partire un siluro che “toglie la ragnatela” dall’incrocio dei pali. La fiducia dei tifosi viene ripagata nel migliore di modi, Marcus corre sotto la Curva con la sua esultanza, e sembra dire “Sì, sono uno di voi, sono diventato a tutti gli effetti un centravanti dell’Inter”.

Michela Cambiaghi, calamita del gol

Non era affatto semplice raccogliere l’eredità lasciata da Tabitha Chawinga: l’attaccante malawiana, ora in forza al Psg, è stata la miglior marcatrice della stagione 2022/2023, avendo spesso deciso il destino di molte partite targate Inter.

Michela Cambiaghi, nuovo rinforzo offensivo delle nerazzurre, che ha preso il posto di Chawinga, non ha disatteso le aspettative. E’ il 17 settembre, data del primo match della Serie A femminile, quando sul campo della Sampdoria le Inter Women imprimono la propria impronta sul campionato con una partenza sprint.

Al minuto 18, con il vantaggio già conquistato grazie all’ex Juve Sofie Pedersen, Cambiaghi s’invola verso l’area avversaria, inseguendo il lancio dalle retrovie di Pandini; il suo scatto fulmineo lascia sul posto Heroum, dopodiché l’attaccante accompagna il pallone direttamente in rete superando anche i guanti di Karresmaa grazie alla sua fisicità. Gol all’esordio, che ricorda molto quelli messi a segno dal suo idolo nerazzurro Diego Milito.

Un biglietto da visita niente male, che trova conferma della letalità di Michela nel match della 5° giornata contro il neo promosso Napoli. Il cronometro segna il minuto 45, quando c’è una sovrapposizione sulla catena di destra tra Bonfantini e Merlo, che scodella in area per la zampata vincente indovinate di chi? Esatto… Secondo gol in campionato per lei, proprio come Marcus. Il tutto nelle prime 5 giornate.

Coincidenze? Forse no

La Serie A maschile, come ben sapete, è arrivata alla sua 11° giornata (che sarà ufficialmente sabato 4 novembre sul campo dell’Atalanta), e i gol messi a segno da Marcus sono aumentati col progredire dei giorni; domenica 5 novembre sarà il turno delle nerazzurre di farsi valere sul campo del Como, per la 6° di campionato, e Michela ha tra le mani –o meglio, tra i piedi– la possibilità di scalare la classifica delle marcatrici, proprio come Marcus.

Il destino di Marcus e Michela sembra intrecciato in un filo nerazzurro che conduce direttamente alla porta avversaria, senza passare dal via. Il centravanti francese indossa la maglia numero 9, mentre l’italiana il 36: se volessimo spaccare il capello in quattro, diremmo che 3+6 fa 9, e che quindi la letalità dei due sottoporta sia anche giustificata dalla matematica… ma si tratta di pura coincidenza, no?

