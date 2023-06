Il centrocampista sardo era il primo obiettivo del Newcastle che però ha dovuto virare sul milanista Tonali.

La Gazzetta dello Sport sottolinea la grande differenza tra Nicolò Barella e Sandro Tonali, due colonne rispettivamente di Inter e Milan anche se per il secondo caso bisogna parlare al passato.

Sandro Tonali

Il centrocampista sardo ha resistito ogni estate alle ricchissime offerte arrivate dalla Premier League ribadendo ogni volta di più il suo attaccamento ai colori, cosa che invece non è accaduta dall’altra parte del Naviglio sebbene non si possa dubitare in nessun modo della fede rossonera dell’ex Brescia. Non è un mistero che l’ex Cagliari sia oggetto del desiderio di Chelsea e Liverpool, (Klopp lo adora); tutti interessi rispediti al mittente, così come l’offerta del Newcastle di qualche giorno fa.

L’articolo L’interismo di Barella batte il richiamo dei soldi ma non solo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG