Il Lione, dopo la vittoria contro il Montpellier, ha comunicato ufficialmente il saluto ad Aulas dalla carica di presidente

Il Lione, dopo la vittoria contro il Montpellier, ha comunicato ufficialmente il saluto ad Aulas dalla carica di presidente. La nota del club:

«Nella riunione del 5 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di OL Groupe ha nominato il Sig. John Textor Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 5 maggio 2023 e fino alla scadenza del suo mandato. Mansioni di Jean-Michel Aulas come Presidente e Amministratore Delegato di OL Groupe. Mr. John Textor è stato anche nominato Amministratore Delegato di OL Groupe a partire dal 5 maggio 2023, per un periodo ad interim, il tempo per identificare e nominare un nuovo Amministratore Delegato. Jean-Michel Aulas sarà nominato Presidente Onorario. OL Groupe ringrazia sinceramente il signor Jean-Michel Aulas per il suo impegno e la dedizione senza riserve all’Olympique Lyonnais per più di tre decenni, durante i quali sono stati vinti più di 50 titoli sia per le squadre maschili che femminili. OL Groupe è felice di poter continuare a beneficiare dell’esperienza e del supporto di Jean-Michel Aulas. Tutte le parti interessate gli sono grate per il suo impegno e le sue doti di leadership che hanno permesso al club di diventare una roccaforte del calcio europeo sia maschile che femminile. La priorità del nuovo Presidente e Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione sarà quella di rafforzare il posto dell’Olympique Lyonnais sulla scena calcistica mondiale, in linea con le più alte ambizioni della sua illustre storia».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG