Marcello Lippi, a margine del “Premio Maestrelli” ha parlato della stagione della Juventus.

JUVE – «La Juve mi piace sempre, ma è una squadra che piace se vince. Se non vince può giocare anche benissimo, ma non piace».

YILDIZ RICORDA QUALCHE EX JUVE – «No, adesso onestamente non l’ho visto benissimo. Per giudicare devo guardarlo tutto l’anno».

The post Lippi: «A me la Juve piace sempre. Su Yildiz dico questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG