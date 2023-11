Lippi: «A Torino gli anni migliori della mia carriera. Sempre un’emozione ritornare». Le dichiarazioni del tecnico ex Juventus

Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus, si trovava oggi al Cinema Massimo di Torino in occasione della presentazione del docufilm a lui dedicato ‘Adesso vinco io‘.

Queste le dichiarazioni rilasciate all’evento e riportate dal Corriere Torino: «Mi hanno ritratto come un uomo perbene, e questo per me è più importante delle vittorie. E qui ho passato gli anni migliori della carriera, è sempre una grande emozione ritornare».

