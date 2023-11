Marcello Lippi si è espresso sulla lotta scudetto, menzionando 4 squadre in lizza per vincere il titolo a fine stagione

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A, l’ex tecnico Marcello Lippi ha così parlato in merito alla lotta scudetto e dei club meglio attrezzati a darsi battaglia per il titolo in Serie A.

LE PAROLE- «Ci sono un paio di squadre che danno la sensazione di essere superiori alle altre, e sono Inter e Juventus. Ma ci sono anche Milan e Napoli che, alla lunga, torneranno a giocarsela. Sarà una lotta che durerà a lungo, l’Inter ha dimostrato di essere molto forte, la Juve anche e in più ha il vantaggio di non avere le Coppe e così si può dedicare solo al campionato. Però non escluderei il Milan».

