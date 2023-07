Le parole di Xavi Simons, nuovo acquisto del Lipsia: «Qui sanno come far crescere i giovani e avere successo con loro»

Xavi Simons ha parlato ai canali ufficiali del RB Lipsia dopo il suo passaggio in Bundesliga dal PSG. Di seguito le sue parole.

BUNDESLIGA – «La Bundesliga è uno dei migliori campionati in Europa e il Lipsia una delle migliori squadre della Bundesliga. Venire qui è il passo giusto per me perché il Lipsia ha dimostrato come far crescere i giovani e avere successo con loro».

CHAMPIONS LEAGUE – «Sto entrando in un club che gioca regolarmente in Champions League. La squadra ha il mix perfetto di molti giocatori giovani ed esperti, e l’intero club ha fame di successo. Sono stato subito colpito dallo stile di gioco dell’RB Lipsia e ho fortemente credo che le mie qualità saranno una buona partita per questa squadra e possiamo ottenere molto insieme. Non vedo l’ora di giocare con i miei nuovi compagni di squadra e di iniziare la nuova stagione. Lipsia – Non vedo l’ora!».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG