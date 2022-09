Lista Champions Milan: rosa XXL, Adli rischia il taglio. Ecco le possibili scelte di Pioli per l’Europa

La rosa extralarge del Milan, scrive Tuttosport, avrà come principale conseguenza l’esclusione di alcuni giocatori dalla lista Uefa che il Milan dovrà presentare entro stasera per la Champions che scatterà martedì con la trasferta a Salisburgo.

Certa l’assenza di Ibrahimovic e Bakayoko, Pioli dovrà scegliere 23 elementi sui 27 rimanenti, visto che il Milan non potrà occupare tutti gli slot dei 25 a disposizione non avendo quattro elementi cresciuti nel proprio vivaio (sono tre, Calabria, Gabbia e Pobega) e in quello italiano (anche qui tre, Mirante, Tonali e l’infortunato Florenzi).

Saranno dunque altri quattro i giocatori esclusi, in bilico Tatarusanu (Mirante farebbe il dodicesimo in Europa), Ballo-Touré, Thiaw e Adli, con Vranckx che potrebbe essere preferito al fantasista ex Bordeaux potendo giocare nei due mediani del 4-2-3-1. Dovrebbe rimanere nella lista Krunic, attualmente infortunato, ma a disposizione dopo la sosta di metà settembre.

The post Lista Champions Milan: rosa XXL, Adli rischia il taglio appeared first on Milan News 24.

