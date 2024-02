Lista Uefa Milan, Pioli deve decidere: il tecnico ha questo dubbio in difesa! Le ultime sulle decisioni per la lista

Concluso il calciomercato, i rossoneri devono pensare, nelle prossime ore, alla lista di giocatori che parteciperanno alle prossime partite in Europa League, da presentare all’Uefa.

Si possono solamente modificare tre componenti rispetto all’ultima lista proposta: due di questi saranno sicuramente occupati da Bennacer, che prende il posto di Krunic e da Gabbia. Pioli adesso dovrà, in base alle condizioni di Kalulu, decidere se inserire in lista o meno Simic. Se inserirà il giovane difensore allora non ci sarà spazio per Terracciano.

