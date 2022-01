Lite con dirigente Inter: arriva la multa per Bonucci

Attimi di tensione al termine della gara di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Ieri sera, a pochi istanti dal termine della gara, l’episodio: Leonardo Bonucci sta per entrare in campo per i calci di rigore quando si surriscaldano gli animi. Il difensore della Nazionale alza le mani verso il segretario generale dell’Inter Cristiano Mozzillo. Una reazione dettata dal nervosismo che non è certo passata inosservata.

Oggi il verdetto e la motivazione. Il giudice sportivo della Lega di Serie A ha inflitto una multa di 10mila euro a Leonardo Bonucci per “essersi reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dallo stesso strattonato”. Un comportamento plateale in seguito a diverse proteste dalla panchina durante tutto l’arco della gara. L’episodio non è sfuggito a un collaboratore della Procura federale.