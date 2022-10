Il futuro di Mbappé nel Psg sembra essere ormai giunto al capolinea: capricci e litigi non fanno che alimentare la cessione, intanto lui segna e registra nuovi record

Il francese ora vorrebbe lasciare Parigi a gennaio e non far scattare così l’opzione di rinnovo fino al 2025. Il Real Madrid resta alla finestra dopo l’offerta da 200 milioni estiva. Kylian intanto gioca e segna, contro il Benfica è arrivata la rete che lo mette al primo posto dei marcatori in Europa del Psg. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

