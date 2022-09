Arthur e il Liverpool, amore che potrebbe già finire a gennaio visto che i reds sono alla ricerca di un centrocampista

La stampa inglese in questa mattinata ha riportato di come la squadra di Klopp starebbe cercando un mediano per rinforzare il reparto e non avrebbe problemi a rimandare il brasiliano alla Juventus.

