Il pareggio maturato contro Antonio Conte non fa sorridere nemmeno un po’ l’allenatore del Liverpool, Klopp.

Il Liverpool rischia di aver perso il treno per il titolo in Premier League per “colpa” di Antonio Conte. Dopo il pareggio per 1-1, Jurgen Klopp appare parecchio nervoso per il calcio esclusivamente difensivo mostrato dagli Spurs del tecnico italiano secondo lui. Sesto incontro tra i due con il quarto pareggio in totale.

Jurgen Klopp

Queste le parole del tecnico dei Reds: “Ovviamente speravo di vincere questa partita ma il Tottenham ha pensato solo a difendersi. Grandissimi giocatori che hanno bloccato le linee di passaggio, è stato difficile giocare. Hanno pareggiato con noi e fatto risultato con City e Chelsea, il loro stile funziona in queste partite, ma sono ancora al quinto posto e questo dimostra quello che è.” Attacca Klopp a fine intervista.

