Le parole del tecnico del Liverpool, Klopp, commenta la sconfitta contro il Nottingham Forest: «Era una gara che dovevamo vincere»

Jurgen Klopp ha parlato della sconfitta del Liverpool con il Nottingham Forest. Di seguito le sue parole.

«La prestazione posso anche spiegarmela, il risultato no. Non ho mai visto una partita dove una squadra ha almeno 4-5 occasioni da calcio piazzato e non la butta dentro. Eravamo pronti sul come avrebbero difeso, sul liberare sempre un giocatore. Firmino nel primo tempo, Van Dijk due o tre volte… abbiamo avuto l’occasione di addormentare la partita. Il gol subito? Abbiamo commesso un grosso errore sul gol concesso, perdendo il pallone con quel calcio di punizione. A prescindere da ciò, le chance che gli abbiamo concesso nel primo tempo erano frutto di passaggi centrali sbagliati. Quando dovevamo andare sulle ali, loro erano aperti. Era una gara che dovevamo vincere, non l’abbiamo fatto e per questo stiamo parlando di una sconfitta».

