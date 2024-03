Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo il pareggio dei Reds nello scontro diretto con il Manchester City

Il Liverpool di Jurgen Klopp pareggia al termine di un match spettacolare con il Manchester City e recrimina per un rigore non concesso nel finale di partita. Di seguito le parole del tecnico tedesco alla BBC.

PARTITA SENSAZIONALE – «Sensazionale. I primi 10 minuti eravamo un po’ frettolosi e il Manchester City era sempre lì. Il secondo tempo è stato sicuramente il migliore che abbiamo mai giocato contro il Manchester City. Hanno colpito il palo, ovviamente, ma avremmo dovuto segnare due o tre gol. Partita di calcio eccezionale. Per me, oggi abbiamo dimostrato per la prima volta al 100% che siamo esattamente dove dovremmo essere. Lotteremo per questo e vedremo cosa possiamo ottenere. La madre di tutti i risultati è la prestazione. Le cose belle che dobbiamo continuare a fare».

MANCATO RIGORE A FINE PARTITA – «Era rigore al 100%. Troveranno una spiegazione. Fallo al 100% in tutte le zone del campo e probabilmente cartellino giallo. Tutte le persone con l’iPad intorno a me dicevano ‘wow, chiaro’. Forse possono nascondersi dietro la frase che non è chiara e ovvia. Ovviamente è un rigore, ma non l’abbiamo preso e va bene. La cosa più importante per me è che possiamo giocare a calcio in questo modo. Oggi ho visto tante prestazioni sensazionali».

ENDO – «Cosa puoi aspettarti quando ingaggi il 31enne capitano del Giappone e diventerà un giocatore eccezionale in Premier League. Non si sa mai che le persone possano diventare di livello mondiale, ma questo è quello che è successo».

