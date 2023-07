Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dell’addio di in conferenza stampa al Liverpool.

PAROLE – «Se ne sono sorpreso da Henderson? Ma certo! Abbiamo avuto un bel rapporto per otto anni e lui sapeva che tutti noi volevamo che rimanesse. Ma ha preferito andar via e noi, per tutto quello che ha fatto, non gli avremmo mai messo i bastoni tra le ruote».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG