Le parole di Lambert sul periodo di Balotelli al Liverpool: l’ex Milan aveva comportamenti discutibili in allenamento

Rickie Lambert, attaccante del Liverpool nella stagione 2014-15 ha parlato ai microfoni di BristolLive. Di seguito il ricordo di quella stagione, in particolare il rapporto con Mario Balotelli, al tempo in forza ai Reds.

«Nelle gerarchie lo ha messo davanti a me. Questa cosa mi faceva impazzire, non riuscivo a capire. Il modo in cui si allenava era assolutamente vergognoso. Fuori dal campo è davvero di una simpatia contagiosa, è un ragazzo splendido. Ma il suo comportamento in allenamento non va bene».

