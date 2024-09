Il giornalista Manuele Baiocchini ha detto la sua sulle avversarie dei rossoneri in Champions League.

Manuele Baiocchini ha parlato a MilanNews di ciò che è lecito aspettarsi dal Milan in Champions League. “Credo che al Milan non sia andata benissimo. Ha preso le due peggiori squadre della fascia uno, cioè Real Madrid, che è la squadra più forte ed è quella da battere con tantissimi campioni, tra cui quello più determinante al mondo che è Mbappé e il prossimo Pallone d’Oro che è Vinicius, e il Liverpool. Della seconda fascia è arrivato il Bayer Leverkusen, che era una delle più temibili. Per la terza fascia è andata un po’ meglio, ma dalla quarta è arrivato il Girona, terzo nell’ultima Liga. Poteva andare meglio, ecco. Ci sono altre squadre che hanno pescato un calendario molto più semplice di quello del Milan. Poi il Milan è il Milan, la Champions è la sua casa. Credo che la squadra rossonera sia molto forte e può fare una bella figura; certo, sarà un percorso in salita, ma in Champions non c’è niente di facile per nessuno”.

Tifosi Milan

Il compito del Milan

“Tra Liverpool, Leverkusen e Real Madrid, il Milan deve fare la parte del guastafeste: parte da sfavorito, però il Milan ha dimostrato, nella sua storia, di poter fare delle grandi partite quando meno te lo aspetti, come col PSG e il Newcastle l’anno scorso, come con l’Atletico Madrid quando la decise Messias… Certo, il Milan non è favorito, ma può pensare con la forza del gruppo e lo spirito di fare un colpaccio”.

Quando fare punti

“Il Girona nonostante non sia avvezza alle coppe europee, è una squadra che ha fatto una grande stagione l’anno scorso. Hanno perso dei pezzi importanti, come Dovbyk, ma è una squadra che può creare dei problemi; non è una quarta da fascia. Poi le altre: il Milan è il Milan, non può essere impaurito da Bratislava, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Brugge… I rossoneri hanno dimostrato recentemente di poterle battere anche facilmente questo tipo di squadre. Bisognerà fare 12 punti in queste quattro partite, tenendo botta contro Liverpool, Leverkusen e Real Madrid”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG