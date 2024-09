Il giornalista del Sun Charlie Wyett sostiene che i Reds siano nettamente favoriti per il match di stasera.

MilanNews ha intervistato Charlie Wyett che ha anticipato così i temi di Milan-Liverpool. “Sarà una partita incredibile. Sappiamo bene che il Milan è in difficoltà, ma poco importa. Mi aspetto una sfida veramente equilibrata”.

Il cambio in panchina del Liverpool

“Jurgen Klopp era famoso per un calcio ‘heavy metal’ mentre quello di Slot è più lento, fatto di molte transizioni. Sta sicuramente dando ottimi risultati. Non a caso in Inghilterra si ironizza sul fatto che il Manchester United abbia preso un tecnico olandese pelato (Ten Hag, ndr), ma quello sbagliato”.

Il migliore dei Reds

“Salah, Salah e ancora Salah. Sembra essere tornato al suo massimo splendore. E penso che il Liverpool debba fare di tutto per trattenerlo, essendo il suo contratto in scadenza. Al momento, però, non se ne è parlato”.

Mohamed Salah

Il punto debole

“Credo che la mediana sia il punto debole. Certo, Ryan Gravenberch ha avuto un ottimo inizio stagione ma il Liverpool dall’addio di Fabinho non è riuscito a trovare un giocatore con quelle caratteristiche, di fatto non è stato mai sostituito”.

I milanisti che giocherebbero nel Liverpool

“Non credo molti, a parte Leao. Certamente nessuno dei tre inglesi (Tomori, Loftus-Cheek e Abraham, ndr) in rosa”.

Il grande ex (assente)

“Origi era un cult hero al Liverpool perché ha segnato alcuni gol decisivi nelle grandi partite. Ma la realtà è che era un giocatore nella media in una squadra veramente forte. Quando si è trasferito al Milan in Inghilterra c’è stata grande sorpresa perché è un giocatore da Crystal Palace a mio avviso. O, se vogliamo rimanere in Italia, da Lecce”.

