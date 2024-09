L’ex allenatore Arrigo Sacchi si proietta alla sfida di stasera ammettendo di essere molto curioso di scoprire come finirà.

Nell’imminenza di un incontro calcistico che promette scintille, il debutto del Milan in Champions League contro il Liverpool risveglia l’interesse di tifosi e critici. Tra questi, Arrigo Sacchi, figura eminente nel mondo del calcio, condivide le sue riflessioni sulla sfida che vedrà protagonista San Siro.

L’ultima gara dei Reds

Nonostante una recente sconfitta in Premier League contro il Nottingham Forest, il Liverpool non sembra avere perso il suo intrinseco valore. Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come, prima del goal subìto, i Reds abbiano manifestato la propria potenza offensiva con diverse occasioni da reti non sfruttate. Questo spirito combattivo, unito a una solida fisicità, rende il Liverpool una squadra da non sottovalutare. Il club inglese sta solo patendo un fisiologico passaggio da un allenatore all’altro.

Mohamed Salah

L’appello al portoghese

Per il Milan, invece, Sacchi pone l’accento su Rafael Leao, un giocatore il cui contributo si preannuncia determinante. L’efficacia del suo gioco non può fermarsi alle prestazioni individuali, ma deve tradursi in un inetto costante con la squadra, per non farsi sorprendere dall’intensità delle competizioni europee. In Champions League, ogni dettaglio può fare la differenza, e la capacità di rimanere focalizzati senza concedere pause è un requisito essenziale. Al portoghese viene richiesto anche di non restar sempre isolato sulla fascia e di coordinarsi maggiormente coi compagni.

