Liverpool Manchester City, è una rete di Salah a decidere il big match di Anfield: Guardiola al tappeto contro Klopp

Ad Anfield è andato in scena un big match che negli ultimi anni ha messo su di sé gli occhi dei tifosi di tutto il mondo: Liverpool-Manchester City.

I Reds, in un moto d’orgoglio, hanno inflitto a Guardiola il primo ko della stagione, grazie alla rete messa a segno da Momo Salah. Per i Citizens secondo posto in classifica, a 4 punti di distanza dall’Arsenal capolista che ha vinto a Leeds.

L’articolo Liverpool Manchester City 1-0, Salah mette al tappeto Guardiola proviene da Calcio News 24.

