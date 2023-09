Mohammed Salah avrebbe deciso di dire di no alla grossa offerta dalla Saudi Pro League per rimanere al Liverpool

Il Daily Mirror ha aperto la sua pagina sportiva su Salah e il Liverpool con il titolo: ‘Mo told us he’s staying‘.

L’egiziano avrebbe deciso quindi di rifiutare la grossa offerta dei sauditi per rimanere con i Reds in Premier League. Una decisione che ha avuto come primo impatto l’ottima prestazione, condita da un gol nella vittoria contro l’Aston Villa.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG