Virgil Van Dijk, difensore centrale del Liverpool, ha parlato prima del match contro il Burnley di Premier League.

PAROLE – «È ancora dicembre, ci sono tante partite da giocare. La corsa al titolo non si deciderà certamente adesso: a febbraio o marzo potremo vedere chi lotterà. Adesso dobbiamo assicurarci di restare sopra, nella parte alta della classifica. Abbiamo la qualità per farlo, ma la continuità è la cosa più difficile da raggiungere come giocatori e come squadra».

