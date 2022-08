Lo Celso Lazio: i biancocelesti continuano a seguire il centrocampista argentino, che ha però altre idee in mente

La Lazio è al lavoro per rinforzare il centrocampo, reparto per cui piace e non poco Lo Celso.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, però, l’argentino vorrebbe tornare in Spagna al Villarreal, squadra in cui ha giocato nell’ultima stagione. Ma secondo le regole della Liga, il club spagnolo non può accontentarlo al momento per via delle regole sul Fair Play Finanziario.

L’articolo Lo Celso Lazio, trattativa difficile: l’argentino ha un’altra preferenza proviene da Calcio News 24.

