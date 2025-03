Lo ha “comunicato” al club, decisione “presa” e data “fissata”: ecco la mossa che può stravolgere i piani del Milan

Lo ha “comunicato” al club, decisione “presa” e data “fissata. L’ultima voce rivela la mossa che potrebbe stravolgere i piani rossoneri.

Il Milan si proietta già al futuro con idee chiare e precise su come operare. Furlani è al lavoro, e i nomi sulla scrivania abbondano, ma nelle ultime ore emerge la linea che il Club intenderà seguire. Il nome del nuovo allenatore resta però un rebus, con Carlo Pellegatti che ha svelato a sorpresa chi potrebbe sedere sulla panchina rossonera l’anno prossimo, dando un indizio che ha suscitato curiosità e dibattito. Intanto, i nomi e le idee di mercato avanzano, con uno in particolare che sembra spiccare e potrebbe diventare il protagonista principale della prossima stagione.

La rivoluzione estiva e il nuovo nome per l’attacco

Il prossimo mercato estivo potrebbe regalare molte sorprese ai tifosi rossoneri, con la difesa come reparto maggiormente in vista. L’ultima indiscrezione rivela infatti che al momento solo uno sarebbe sicuro del posto, mentre tutti gli altri sarebbero a rischio cessione. Ma non finisce qui, perché il Milan sarebbe anche al lavoro per rafforzare l’attacco, soprattutto dopo l’ultima “presa di posizione” di uno degli obiettivi principali del Club di Via Aldo Rossi. I prossimi mesi potrebbero portare a cambiamenti significativi, con operazioni mirate per migliorare ulteriormente la squadra e puntare a traguardi ambiziosi.

Decisione “presa” e data “fissata”: il punto

Florian Plettenberg, firma di Sky Sport Deutchland, ha parlato del futuro di Ibrahim maza affermando:“Se tutto andrà come previsto, Ibrahim Maza lascerà l’Hertha Berlino quest’estate. Il Milan, lo Stoccarda, il Leverkusen e diversi altri club sono interessati a lui e si sono già posizionati per un potenziale trasferimento. Una decisione potrebbe essere presa entro le prossime quattro settimane. Il suo obiettivo: la Bundesliga, ma anche giocare all’estero è un’opzione. Il prezzo realistico è di circa 15 milioni di euro”.

