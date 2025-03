Né Allegri, né Conte, Pellegatti fa il nome del “nuovo” allenatore del Milan: “Può essere lui la scelta”

Né Allegri, né Conte, Pellegatti fa il nome del “nuovo” allenatore del Milan. La rivelazione del giornalista spiazza tutti.

Il Milan si interroga sulle prossime scelte da prendere, dal nuovo direttore sportivo al nuovo allenatore. Anche i tifosi si pongono domande, e sui social non si fa altro che speculare su chi siederà sulla panchina rossonera il prossimo anno. Almeno per quanto riguarda il nome del nuovo DS, qualcosa sembra muoversi in modo netto e chiaro, con un profilo che spicca più di altri in cima a tutte le preferenze, anche un po’ sorprendentemente. Le prossime settimane potrebbero riservare sviluppi interessanti, con il club che sembra pronto a dare una direzione precisa al proprio futuro.

Il tema nuovo allenatore e il retroscena su Theo

Il tema allenatore è decisamente più incerto, con alcuni nomi emersi negli ultimi giorni, ma senza che ne spicchi uno in modo decisivo. Il clima è senza dubbio confusionario, e riguarda non solo la scelta del nuovo mister, basti pensare all’ultimo incontro documentato tra Paolo Maldini e Theo Hernandez. Eppure, tra tanta incertezza, Carlo Pellegatti ha offerto una “verità” che potrebbe cambiare tutto. Il giornalista ha infatti indicato quello che potrebbe essere l’allenatore del Milan per la prossima stagione, dando un possibile indizio su una soluzione che potrebbe sorprendere molti, ma al contempo portare chiarezza su un tema tanto discusso.

Carlo Pellegatti ha fatto il nome del “nuovo” allenatore del Milan

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canala YouTube, ha lanciato un’indiscrezione decisamente forte in merito al prossimo allenatore del Milan. In particolare ha affermato: “E se

rimanesse Sergio Conceicao? Ha detto che potrà lavorare finalmente una settimana su una singola partita. Vediamo, perché se con lavoro si vedessero progressi di gioco, prestazioni e risultati, poi ci si deve porre anche il problema. Prima di dare per perso Conceicao, vediamo cosa succederà, è l’unico che può confermarsi con i risultati. D’accordo Allegri, d’accordo De Zerbi, ma con prestazioni e risultati potrebbe riaffacciarsi a una possibilità per le prossime stagioni”.

Leggi l’articolo completo Né Allegri, né Conte, Pellegatti fa il nome del “nuovo” allenatore del Milan: “Può essere lui la scelta”, su Notizie Milan.