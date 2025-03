Paolo Maldini e Theo di nuovo insieme, è tutto vero: svelato l’incontro tra i due e un indizio sul futuro che lascia pochi dubbi

Paolo Maldini e Theo di nuovo insieme, è tutto vero. Indiscrezione confermata e un nuovo indizio sul futuro del terzino.

Il Milan si appresta a vivere un profondo rivoluzionamento che toccherà sia l’assetto sportivo che quello societario. Furlani è già al lavoro per completare i casting per il nuovo direttore sportivo rossonero, anche se ormai i giochi sembrano essere fatti, con un profilo su tutti già scelto e addirittura un sogno per la panchina che potrebbe diventare realtà. In casa Milan sono senza dubbio ore di fermento, con un’agitazione che riguarda anche Theo Hernandez e il suo futuro, con il club pronto a prendere decisioni decisive per plasmare la squadra del futuro.

La richiesta di Theo e l’indiscrezione con Maldini

Il terzino francese, nei giorni scorsi, avrebbe avanzato una richiesta decisamente netta e chiara alla società tramite i suoi agenti. La questione rinnovo è ancora aperta e al momento non emergono novità in tal senso. Il giocatore, oltretutto, non sta vivendo una delle migliori stagioni della propria carriera, e la nuova indiscrezione, confermata, che riguarda Paolo Maldini alimenta ovviamente il chiacchiericcio e le indiscrezioni in merito al suo futuro. La situazione resta in bilico, con il Milan che dovrà prendere decisioni importanti nei prossimi mesi, tenendo conto sia delle prestazioni del giocatore che delle sue richieste.

L’incontro tra Theo e Maldini e l’indizio sul futuro

Nelle ultime ore, è emersa una notizia significativa: Theo Hernandez ha incontrato Paolo Maldini per un lungo caffè, così riportato da Stefano Donati, giornalista di TeleLombardia. Il loro rapporto di stima e amicizia è noto, tanto che fu proprio Maldini a puntare su di lui quando lo portò al Milan, dove Hernandez ha raggiunto importanti traguardi, come diventare il difensore con il maggior numero di gol nella storia del club. L’incontro con Maldini, però, non cambia le prospettive future. Il contratto di Hernandez con il Milan scadrà nel giugno 2026, ma i segnali attuali suggeriscono una possibile partenza anticipata. Il Milan, da parte sua, è determinato a evitare di perdere il giocatore a parametro zero, fissando un prezzo di vendita che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tale situazione è aggravata dalla ricerca attiva di un possibile sostituto per il terzino da parte della dirigenza milanista, con il belga Maxim De Cuyper del Club Brugge che emerge come candidato principale, a dimostrazione di come il Milan stia già contemplando un futuro senza l’esterno francese.

