Lo “scontro” tra Ibra e Furlani rivoluziona definitivamente il Milan: la scelta è presa, e non si torna più indietro

Lo “scontro” tra Ibra e Furlani rivoluziona definitivamente il Milan. Da quanto trapela ci sarebbero scelte ormai prese e consolidate.

Il Milan sembra seriamente intenzionato a riscrivere il proprio futuro con scelte forti, decise e al contempo anche spiazzanti. Nelle ultime ore si è parlato di un clamoroso addio, al termine della stagione, di una delle figure chiave dello staff tecnico rossonero. Ora, emergono nuovi retroscena e dettagli che spiazzano allo stesso modo. Le prossime tappe saranno fondamentali, e si chiamano nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore. Il club è pronto a una rivoluzione che potrebbe segnare un punto di svolta importante, con obiettivi ambiziosi e una pianificazione mirata a tornare ai vertici del calcio europeo.

Lo “scontro” Ibra-Furlani e le ripercussioni sul Club

Tra Ibra e Furlani il clima si è decisamente acceso, e quanto accaduto negli ultimi giorni lo dimostra in modo palese. Cardinale, però, ha in testa un Milan differente, e le sue mosse non sono certo cose di poco conto. Al primo posto viene infatti la salute del Club e la lucidità nel prendere decisioni importanti e azzeccate per rendere competitiva una squadra che in questa stagione ha dilapidato investimenti e un capitale tecnico di rilievo. La priorità ora è rialzarsi, correggere il tiro e costruire una squadra che possa tornare a lottare per i traguardi più alti, senza compromessi. Tra i due team leader però emergono nuovi retroscena, dettagli questi che potrebbero definitivamente cambiare il futuro del Milan.

Ibra-Furlani, la scelta è presa: non si torna più indietro

Sono giorni di grandi operazioni in casa Milan per ristrutturare la squadra dopo una stagione fallimentare. A farne le spese sarà sicuramente Sergio Conceição, che lascerà il club al termine dell’annata. Giorgio Furlani – scrive Calciomercato.com – è al lavoro su vari fronti per programmare la prossima stagione, partendo dalla nomina del nuovo direttore sportivo e allenatore. Le scelte sono cruciali e richiedono la condivisione anche di Zlatan Ibrahimovic, i cui rapporti con Furlani sono freddi da mesi. Tra i due si cerca una distensione, ma restano da chiarire ruoli e poteri, con Ibrahimovic pronto a ridurre la sua esposizione mediatica.

